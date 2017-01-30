Еврокомиссия оценит последствия указа Трампа для граждан ЕС (1)
Еврокомиссия (ЕК) оценит, какие последствия будет иметь для граждан стран ЕС миграционный указ президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.
Речь идет о временном запрете въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
"С правовой точки зрения Еврокомиссия вместе с партнерами примет все необходимые меры и изучит, будет ли этот указ иметь последствия для граждан Евросоюза, пока это неясно", — сказал Схинас журналистам, комментируя указ американского президента.
Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, при которой указ может затронуть граждан ЕС, имеющих двойное гражданство, он сказал: "На данном этапе ситуация неясна, мы устанавливаем, будет ли этот указ иметь последствия для поездок граждан ЕС с двойным гражданством, (в том числе) одной из семи стран, которых коснулся этот запрет".
"У нас противоречивые сведения, мы изучаем вопрос с юристами, партнерами. Мы сделаем так, чтобы дискриминации в отношении наших граждан не было", — заявил Схинас.
Данный указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным". Подобные оценки звучат и из уст европейских политиков. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, в институтах Евросоюза опасаются, что отдельные страны-члены сообщества могут последовать решению Трампа об ограничении миграции.