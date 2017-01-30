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Еврокомиссия (ЕК) оценит, какие последствия будет иметь для граждан стран ЕС миграционный указ президента США Дональда Трампа, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

Речь идет о временном запрете въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

"С правовой точки зрения Еврокомиссия вместе с партнерами примет все необходимые меры и изучит, будет ли этот указ иметь последствия для граждан Евросоюза, пока это неясно", — сказал Схинас журналистам, комментируя указ американского президента.

Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, при которой указ может затронуть граждан ЕС, имеющих двойное гражданство, он сказал: "На данном этапе ситуация неясна, мы устанавливаем, будет ли этот указ иметь последствия для поездок граждан ЕС с двойным гражданством, (в том числе) одной из семи стран, которых коснулся этот запрет".

"У нас противоречивые сведения, мы изучаем вопрос с юристами, партнерами. Мы сделаем так, чтобы дискриминации в отношении наших граждан не было", — заявил Схинас.

Данный указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным". Подобные оценки звучат и из уст европейских политиков. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе, в институтах Евросоюза опасаются, что отдельные страны-члены сообщества могут последовать решению Трампа об ограничении миграции.