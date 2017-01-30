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Бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский считает, что Крым можно вернуть в состав украинской территории, если временно оставить России Севастополь. Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что украинской стороне придется отказаться от претензий на полуостров, чтобы мирным путем вернуть Донбасс.

В интервью интернет-изданию "Апостроф" Думанский, отвечая на вопрос, как Украине вернуть Крым, предложил: "Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится черноморский флот РФ, на какой-то переходный период оставить". При этом военный призвал не забывать, "что международные санкции, которые введены в отношении России по Крыму, являются очень сложными для РФ".

Как отметил Думанский, уже в феврале 2014 года, до присоединения Крыма к России, в Генштабе ВС Украины осознавали возможность вмешательства "внешних игроков" и ставили главной задачей сохранение целостности государства. Отвечая на вопрос, почему в этих условиях ничего не было предпринято для предотвращения опасности, генерал-лейтенант сослался на неготовность руководства и армии.

По словам Думанского, "исполняющий обязанности министра обороны адмирал Игорь Тенюх, (начальник Генштаба) генерал-лейтенант Михаил Куцин и исполняющий обязанности президента Александр Турчинов" в то время "не были готовы морально к тем вызовам, которые требовали ответственных решений". Кроме того, по мнению генерал-лейтенанта, "были внешние игроки, которые имели другой сценарий действий".

Также в 2014 году у армии Украины "был штат мирного времени", отметил военный. "Но армия не была готова психологически выполнять задачи и принимать решения непосредственно в процессе столкновения, боевых действий, когда нужно было применить оружие, нажать на курок", - пояснил Думанский.

На минувшей неделе стало известно, что правительство Украины в настоящее время разрабатывает документ по реинтеграции Крыма. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш пояснил, что эта инициатива не предполагает возобновлении экономических связей с полуостровом.

В середине января украинский кабмин уже утвердил план реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Речь идет о предоставлении различных административных услуг на подконтрольной украинским властям территории, дистанционном образовании в учебных заведениях, организации спортивных мероприятий и восстановлении инфраструктуры теле- и радиовещания.

Двумя неделями ранее Савченко заявила в эфире телеканала "112 Украина", что украинским властям придется отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс. По словам парламентария, другого мирного пути она пока не видит. Народный депутат предупредила, что Донбасс может стать "очередным Приднестровьем".