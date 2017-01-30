В мире |

Украина назвала слоган музыкального конкурса «Евровидение – 2017», сообщает канал UA:Первый на своем сайте. Девизом мероприятия будет фраза Celebrate Diversity, что можно перевести как «Уважайте многообразие» или «Праздновать многообразие».

Как отмечает канал, слоган хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего конкурса, в основе которой – традиционное украинское ожерелье, состоящее из большого количества разнообразных бусин. Официальные логотипы у «Евровидения» существуют с 2004 года.

Исполнительный директор «Евровидения» Юн Ула Санн заявил, что Celebrate Diversity дополняет прошлогоднюю тему Come Together («Объединяемся»).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что подготовка к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение» идет по графику.

фото: Facebook