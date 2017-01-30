Генсек НАТО рассказал о причинах усиления восточной части альянса (1)

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В мире | 30 января 2017 года, 19:43

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России для восточного фланга альянса. Об этом Столтенберг рассказал в программе HARDtalk на телеканале BBC.

«Да, мы наблюдаем значительное военное наращивание [со стороны России], но мы не видим непосредственной угрозы от них. НАТО должно было отреагировать и мы впервые разместили военных в восточной части блока», — заявил руководитель альянса в телеинтервью.

Йенс Столтенберг также подчеркнул, что альянс не стремится к конфронтации с Россией и не желает новой холодной войны. Ранее генсек заявлял, что НАТО приветствует любое снижение агрессивной риторики в отношениях с Россией.

Ранее постоянный представитель США при Организации Североатлантического договора Дуглас Льют признал, что вопреки многочисленным утверждениям, Россия не планирует нападение на страны НАТО.

Комментарии 1
леший34 минуты назад
собрал как-то директор своих подчинённых----"Я решил, что выдам вам зарплату воздушными шариками"---народ начал возмущаться----"нам детей кормить надо, кредиты гасить"----"Я всё понимаю, но ничего поделать не могу. Я решил сделать жене подарок и купил несколько тысяч воздушных шаров, но жене подарок не понравился и теперь на ВАШУ зарплату придётся лететь отдыхать на Гавайи"---"А свои шарики ВЫ можете получить на проходной под расписку в получении"====к чему это Я====так всё к тому же====НАТО на наши деньги покупает себе спокойствие и ещё и солдат их корми
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