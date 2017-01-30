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Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России для восточного фланга альянса. Об этом Столтенберг рассказал в программе HARDtalk на телеканале BBC.

«Да, мы наблюдаем значительное военное наращивание [со стороны России], но мы не видим непосредственной угрозы от них. НАТО должно было отреагировать и мы впервые разместили военных в восточной части блока», — заявил руководитель альянса в телеинтервью.

Йенс Столтенберг также подчеркнул, что альянс не стремится к конфронтации с Россией и не желает новой холодной войны. Ранее генсек заявлял, что НАТО приветствует любое снижение агрессивной риторики в отношениях с Россией.

Ранее постоянный представитель США при Организации Североатлантического договора Дуглас Льют признал, что вопреки многочисленным утверждениям, Россия не планирует нападение на страны НАТО.