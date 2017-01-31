Трамп уволил генпрокурора за отказ исполнять его миграционный указ (2)
Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции страны (министр юстиции в Америке одновременно является и Генпрокурором страны) Салли Йейтс за «отказ от соблюдения правового порядка, предназначенного для защиты граждан Соединенных Штатов», сообщает телеканал CNN.
«И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Вместо Йейтс исполняющим обязанности генпрокурора и руководителем Минюста назначен прокурор Восточного округа штата Виржиния Дана Джеймс Боенте (на фото).
Как уже сообщалось, против указа нового президента о беженцах выступают многие американские и зарубежные политики и знаменитости, решение ограничить въезд граждан из мусульманских стран осудила канцлер Германии Ангела Меркель, против высказались и бывшая соперница Трампа в предвыборной гонке Хиллари Клинтон, и экс-президент Барак Обама, а во многих городах США начались массовые протесты.
И это правильно. Смешно себе представить, чтобы прокуратура не исполняла Указ президента. А то, что Меркелиха что-то там осудила, что происходит в США, то бишь абсолютно в другой стране, - это вообще вне каких-то рамок приличия. Надо бы бабуське еще принять пару-тройку мильёнов мусульман к себе. Может тогда народ Германии её саму выселит из страны и поедет она в Афганистан на ПМЖ.