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Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции страны (министр юстиции в Америке одновременно является и Генпрокурором страны) Салли Йейтс за «отказ от соблюдения правового порядка, предназначенного для защиты граждан Соединенных Штатов», сообщает телеканал CNN.

«И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Вместо Йейтс исполняющим обязанности генпрокурора и руководителем Минюста назначен прокурор Восточного округа штата Виржиния Дана Джеймс Боенте (на фото).

Как уже сообщалось, против указа нового президента о беженцах выступают многие американские и зарубежные политики и знаменитости, решение ограничить въезд граждан из мусульманских стран осудила канцлер Германии Ангела Меркель, против высказались и бывшая соперница Трампа в предвыборной гонке Хиллари Клинтон, и экс-президент Барак Обама, а во многих городах США начались массовые протесты.