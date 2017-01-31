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Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair угрожает отменить политику провоза второй бесплатной сумки из-за того, что пассажиры пытаются запихать в них "половину содержимого своего дома". Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

В октябре 2013 года компания разрешила пассажирам бесплатно брать с собой в салон дополнительную небольшую сумку. На этот шаг перевозчик пошел в рамках стратегии пересмотра тарифов и сборов, направленной на улучшение своего имиджа. Однако решение сработало в обратную сторону: теперь пассажиры постоянно превышают нормы провоза ручной клади и вызывают задержки при посадке в самолет.

"Теперь мы боремся с тем, что слишком много пассажиров приходят с половиной содержимого своего дома вместо одной нормальной сумки и второй сумкой размером поменьше. Некоторые приносят даже три сумки. Если это не прекратится, мы изменим правила", — пожаловался генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири (Michael O’Leary) в интервью газете The Irish Independent.

По правилам Ryanair, пассажир может пронести с собой в салон одну сумку весом до 10 кг с суммой максимальных измерений 55 см x 40 см x 20 см и вторую размером не более 35 см x 20 см x 20 см — под эти параметры подходит, например, сумка для ноутбука или пакет из Duty free. Если размер клади превышает обозначенные значения, то багаж не берут на борт или размещают в специальном отсеке самолета за дополнительную оплату в 50 евро/фунтов.

Возврат Ryanair к более строгой политике способен помочь в решении проблемы, с которой сталкиваются многие пассажиры, пытающиеся разместить свои вещи в багажном отсеке над головой. Из-за дополнительных сумок мест для размещения багажа критически не хватает, а потом ручную кладь приходится размещать под сиденьями или — в некоторых случаях — в багажном отсеке.

"Только первые 90 пассажиров гарантированно размещают свои вещи в салоне", — поясняют в Ryanair.

Но парк компании-лоукостера состоит из "боингов-737", которые могут перевозить до 189 пассажиров. Это означает, что менее половины людей могут отправиться в путешествие со своими сумками. В итоге политика Ryanair привела к тому, что посадка в самолёт превращается в настоящую бойню, поскольку каждый пассажир мечтает попасть на борт в числе первых.