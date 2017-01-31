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Национальное женское украинское украшение — намысто — стало официальным символом международного конкурса "Евровидение", который в мае пройдет в Киеве. Эмблему в виде черно-красного ожерелья, представленную украинским оргкомитетом, утвердили европейские организаторы конкурса.

Слоганом нового "Евровидения" стало выражение Celebrate diversity, что в переводе означает "праздновать многообразие".

Как отметил главный супервайзер конкурса Джон Ола Санд, в этом году от "Евровидения" на Украине все ждут яркого действа, многообразия национального колорита и, конечно, толерантности ко всему, что присуще разнообразному человеческому обществу.

Фото: скриншот Youtube