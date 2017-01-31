Украина представила эмблему и слоган "Евровидения-2017" (+ОПРОС) (1)
В мире | 31 января 2017 года, 10:10
Национальное женское украинское украшение — намысто — стало официальным символом международного конкурса "Евровидение", который в мае пройдет в Киеве. Эмблему в виде черно-красного ожерелья, представленную украинским оргкомитетом, утвердили европейские организаторы конкурса.
Слоганом нового "Евровидения" стало выражение Celebrate diversity, что в переводе означает "праздновать многообразие".
Как отметил главный супервайзер конкурса Джон Ола Санд, в этом году от "Евровидения" на Украине все ждут яркого действа, многообразия национального колорита и, конечно, толерантности ко всему, что присуще разнообразному человеческому обществу.
Фото: скриншот Youtube
Источник: L!FE.ru
Я ожидал что будет хрень какая та, но нет, я ошибся... Молодцы на сей раз украинцы!!!
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