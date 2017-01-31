Украинцы резко "пересели" на автомобили Porsche и Lexus
В мире | 31 января 2017 года, 19:16
На Украине в 2016 году значительно вырос спрос на автомобили марок Porsche и Lexus. Об этом Forbes сообщил генеральный директор украинской информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олег Омельницкий.
«Украинцы купили 313 автомобилей Porsche в 2016 году, в то время как в 2015 году — 236», — заявил он изданию.
По данным эксперта, Lexus в прошлом году продал 1157 машин, а в 2015 году всего 472.
По итогам 2016 года на Украине было продано 64478 новых легковых автомобилей, что на 38,66% больше, чем годом ранее.
Источник: Газета.ru