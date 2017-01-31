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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о том, что она применяет статью 50 Лиссабонского договора о запуске двухлетнюю процедуру выхода из Евросоюза из сообщества, 9 марта. Об этом пишет Times.

По данным издания, Мэй не намерена была заранее оглашать дату запуска механизма Brexit. Она официально обозначила, что предельный срок начала процесса завершится в конце марта.

Однако 30 января правительство известило палату лордов о своем желании видеть законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС одобренным 7 марта. 8 марта министр финансов Филип Хаммонд выступит с бюджетным посланием, а 9 марта на Мальте начнется двухдневный саммит ЕС. Именно там Мэй может объявить о старте Brexit.