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Президент Украины Петр Порошенко собирает совещание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, — сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. По его словам, это связано с обострением ситуации в пригороде Донецка, Авдеевке.

Из-за обстрелов город остался без воды, электричества и тепла. Местные власти готовы эвакуировать 8 тысяч человек. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.

Донецкий губернатор Павел Жебривский сообщил, что с полудня в Авдеевке устанавливается режим тишины, после чего начнутся работы по восстановлению энергоснабжения города. Жебривский утверждает, что пока сторонники ДНР продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения.

Тем временем, в Минобороны самопровозглашенной ДНР отвергают обвинения украинской стороны в применении тяжелых вооружений.

Наступление на Авдеевку не ведется, — заявил Интерфаксу представитель министерства Эдуард Басурин. В то же время он признал, что обстановка вокруг Донецка остается сложной. Басурин утверждает, что украинская сторона обстреливает жилые кварталы Донецка и Макеевки.

"В Кремле чрезвычайно обеспокоены ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как ожидается, что сегодня в Авдеевку прибудут представители ОБСЕ. А вечером в Вене соберется постоянный совет ОБСЕ, чтобы обсудить ситуацию в Донецкой области.