Пользователей позабавило видео спасения козлов, застрявших головами в бидоне
В мире | 31 января 2017 года, 18:43
Пользователей интернета позабавил появившийся в Сети видеоролик, запечатлевший спасение двух козлов, застрявших головами в одном бидоне.
На кадрах видно, как попытки козлов - белого и черного - самостоятельно освободиться от этого сосуда ни к чему не приводят. Затем на помощь парнокопытным приходят люди.
В итоге какому-то мужчине удается избавить животных от ненавистной ноши.
Ролик был выложен на видеохостинге LiveLeak в начале текущей недели. Где и когда он был снят - остается неясным.
Источник: Newsru.com