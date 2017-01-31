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Пользователей интернета позабавил появившийся в Сети видеоролик, запечатлевший спасение двух козлов, застрявших головами в одном бидоне.

На кадрах видно, как попытки козлов - белого и черного - самостоятельно освободиться от этого сосуда ни к чему не приводят. Затем на помощь парнокопытным приходят люди.

В итоге какому-то мужчине удается избавить животных от ненавистной ноши.

Ролик был выложен на видеохостинге LiveLeak в начале текущей недели. Где и когда он был снят - остается неясным.