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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи с председателем Евросовета Дональдом Туском высказалась против отмены антироссийских санкций, говорится в сообщении администрации главы государства.

Отмечается, что в беседе с Туском, прошедшей 31 января в Таллине, также обсуждался вопрос антироссийских санкций на предмет их возможного продления.

«Наша позиция по этому вопросу ясна — до тех пор, пока не будут полностью исполняться все пункты минских соглашений, ослаблении санкций не может обсуждаться», — сказала Кальюлайд.

Она добавила, что для попытки соблюдения минских соглашений не «было предпринято никаких реальных шагов».

Ранее премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер призвал к «быстрому» снятию санкций в отношении России.

Фото president.ee