Эстония высказалась против отмены антироссийских санкций (3)
В мире | 31 января 2017 года, 17:48
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд после встречи с председателем Евросовета Дональдом Туском высказалась против отмены антироссийских санкций, говорится в сообщении администрации главы государства.
Отмечается, что в беседе с Туском, прошедшей 31 января в Таллине, также обсуждался вопрос антироссийских санкций на предмет их возможного продления.
«Наша позиция по этому вопросу ясна — до тех пор, пока не будут полностью исполняться все пункты минских соглашений, ослаблении санкций не может обсуждаться», — сказала Кальюлайд.
Она добавила, что для попытки соблюдения минских соглашений не «было предпринято никаких реальных шагов».
Ранее премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер призвал к «быстрому» снятию санкций в отношении России.
Фото president.ee
Источник: Lenta.ru
Да кто вас шавок там слушать будет?! Ваша вонь как от скунсов по всему миру уже смердит. ЭССтония в своём репертуаре. Вот только как дальше жить будете с соседями?!
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У них там что крокодиловая ферма в ЭССтониях? Что Россия будет делать ,если эССтонии ссанкции не отменят?
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Набило оскомину демагогия о санкциях.Только само продолжение санкций укрепит Россию по всем параметрам.Об этом говорит подьем в сельском хозяйстве и других отрослях.А прибалтийские шавки могут лаять и дальше.
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