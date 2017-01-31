Из Донецка началась эвакуация жителей (2)

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В мире | 31 января 2017 года, 20:18

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Донецкой народной республики начали эвакуировать жителей северной части Донецка, желающих переждать обстрелы в безопасном месте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС ДНР.

«Мы начали эвакуацию жителей северных районов Донецка. По просьбам местного населения, желающего выехать из зоны обстрелов, сотрудниками МЧС производится спасательная операция», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстрелы со стороны позиции ВСУ продолжаются.

В оперативном командовании ДНР сообщили, что в результате обострения ситуации в регионе в понедельник убиты более 10 и ранены более 15 украинских военных при попытке атаковать позиции ополченцев.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Патриот 1 час назад
Ну правый сектор сейчас оторвётся. Потрошенко СКОТ СОБИРАЙ ЧАМОДАНЫ. Тебя идут на кресте распяливать, потом сожгут чтоб не смердело. Чмо вечно пьяное!
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Никогда раньше жителей Донецка не эвакуировали.1 час назад
Это ж чем же по ним собрался шмалять Параша? Ужасно. Или ополченцев достало это перемирие, и, эвакуировав жителей, вломят ВСУ по соплям по полной программе?
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