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Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Донецкой народной республики начали эвакуировать жителей северной части Донецка, желающих переждать обстрелы в безопасном месте, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС ДНР.

«Мы начали эвакуацию жителей северных районов Донецка. По просьбам местного населения, желающего выехать из зоны обстрелов, сотрудниками МЧС производится спасательная операция», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстрелы со стороны позиции ВСУ продолжаются.

В оперативном командовании ДНР сообщили, что в результате обострения ситуации в регионе в понедельник убиты более 10 и ранены более 15 украинских военных при попытке атаковать позиции ополченцев.