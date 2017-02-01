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Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом. Жена футболиста Алиса во вторник, 31 января, родила мальчика, сообщает StarHit.

О прибавлении в семье футболиста сообщил его партнер по «Кайрату».

У Аршавина уже есть трое детей от первого брака — Артем, Яна и Арсений. Для Алисы новорожденный стал третьим ребенком.

A photo posted by Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10) on Sep 1, 2016 at 2:44pm PDT

Свадьба Аршавина и Алисы Казьминой состоялась 1 сентября 2016 года после того, как пара встречалась несколько лет.