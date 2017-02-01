Футболист Аршавин стал отцом в четвертый раз (1)
В мире | 1 февраля 2017 года, 07:52
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом. Жена футболиста Алиса во вторник, 31 января, родила мальчика, сообщает StarHit.
О прибавлении в семье футболиста сообщил его партнер по «Кайрату».
У Аршавина уже есть трое детей от первого брака — Артем, Яна и Арсений. Для Алисы новорожденный стал третьим ребенком.
Свадьба Аршавина и Алисы Казьминой состоялась 1 сентября 2016 года после того, как пара встречалась несколько лет.
Источник: Газета.ru
Футболист и еще отец - героин , понимаешь , молодец !
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