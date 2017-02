В мире |

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель отдыхают на Британских Виргинских островах в обществе миллиардера, владельца Virgin Group Ричарда Брэнсона. Об этом сообщает портал TMZ, который опубликовал серию фотографий бывшего главы Белого дома на Карибах.

По данным СМИ, супруги Обама неделю назад прилетели на остров Неккер, принадлежащий британскому миллиардеру, который реализует ряд аэрокосмических проектов в США. На снимках, опубликованных TMZ, бывший глава Белого дома запечатлен в бейсболке, футболке и темных очках.

