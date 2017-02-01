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По сообщению источника Daily Star, британский певец Джордж Майкл все еще не похоронен.

Тело Майкла не похоронено уже больше месяца, поскольку экспертиза все еще не установила точную причину его смерти.

Специалисты продолжают проводить тесты, которые помогут выяснить, что именно спровоцировало смерть певца. После этого его тело передадут родным для захоронения.

Майкл скончался 25 декабря в своем частном доме в графстве Оксфордшир.

По словам менеджера певца, у него была сердечная недостаточность.

Источник: showbiz-news.ru