23-летняя женщина из провинции Балх на севере Афганистана рассказала Би-би-си, как муж связал ее и отрезал ей оба уха. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильно.

"Я не совершила никакого греха. Я не знаю, зачем мой муж так поступил со мной", - сказала Зарина.

