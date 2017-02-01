В Афганистане ревнивец отрезал жене уши
23-летняя женщина из провинции Балх на севере Афганистана рассказала Би-би-си, как муж связал ее и отрезал ей оба уха. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ее состояние стабильно.
"Я не совершила никакого греха. Я не знаю, зачем мой муж так поступил со мной", - сказала Зарина.
New post: "— Lee Levy (@thekingleelevy) February 1, 2017
Former child bride has her EARS hacked off by her husband
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По ее словам, нападение произошло внезапно, после того как муж разбудил ее. Она также рассказала, что вышла замуж в 13 лет и что у нее никогда не было хороших отношений с супругом.
В интервью изданию Tolo News Зарина жаловалась, что муж противился тому, чтобы она виделась со своими родителями.
BBC News - #Afghan woman's ears cut off by husband https://t.co/djffD3X1j2 #domesticabuse #Afghanistan #childmarriage— Restored (@Rest0red) February 1, 2017
"Он очень мнительный человек, они часто обвинял меня в том, что я разговариваю с чужими мужчинами, когда я уходила к своим родителям", - говорит Зарина.
Представители полиции сообщили, что супруг женщины убежал из дома после нападения и сейчас находится в розыске.
Правительство Афганистана неоднократно вносило законопроекты о защите женщин от домашнего насилия, однако предыдущий президент страны Хамид Карзай не подписал уже одобренные парламентом документы.
Действующий президент страны Ашраф Гани также пока не подписал одобренный верхней палатой парламента в декабре законопроект о защите женщин и детей от насилия в семье.
Афганские женщины нередко подвергаются насилию со стороны своих мужей, если те подозревают их в измене или распутном поведении.