В ДНР заявили о возможности "Авдеевского котла" для украинской армии (3)

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В мире | 1 февраля 2017 года, 17:17

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение в районе Авдеевки. Об этом рассказал ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Матюшин, сообщает в среду, 1 февраля, Федеральное агентство новостей (РИА ФАН).

«В результате украинских действий наши войска вернули все позиции, которые были заняты нами ранее. Есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого авдеевского котла в треугольнике Горловка — Донецкий аэропорт — Ясиноватский блокпост», — сказал Матюшин.

Вместе с тем, по его словам, в районе Авдеевки «довольно сильно укреплены (...) позиции украинских войск». «У них очень большое количество техники и артиллерии стянуто туда», — подчеркнул ополченец.

Матюшин подтвердил, что боевые действия не прекращаются — украинская армия продолжает обстреливать жилые массивы Макеевки, Донецка, Горловки.

Ранее в тот же день замминистра обороны Украины Игорь Павловский признал, что ВСУ пытаются вести наступление в Донбассе.

31 января глава ДНР Александр Захарченко рассказал, что бои идут на линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров. По его словам, ВСУ несут тяжелые потери, пытаясь прорвать позиции ополчения.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда киевские силовики вели массированные обстрелы позиций ополчения и населенных пунктов ДНР.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Псковская.39 минут назад
Д.Н.Р. молодцы!!! напомните фашистам как они замерзали и подыхали под СТАЛЛИНГРАДОМ!!!
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Обо всем можно договориться, при желании18 минут назад
Давно уже сказали, что действия со стороны Украины, допускающей так много всяких бездарных котлов, как будто имееют своей целью именно побольше жертв.
Если цель поссорить народы, то убитые сыновья, это как раз то, что надолго остается в памяти людей.
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Шо, опять котел?меньше минуты назад
Ничего не понимаю.
Хохлы, видимо, понимают ещё меньше.
Ну, или там действительно цель - побольше жертв, подольше память. Хотя и того, что эти фашисты наворотили, обеим сторонам на два века хватит.
Нам наши родственники из Сумской области, - вполне лояльные к России и отнюдь не в восторге от новых властей, - часто шлют к праздникам небольшие посылки - украинские сувениры, календари, гривны, вышитые полотенца..... Хорошие люди, прекрасно к нам относятся, но я не могу на эти вещи смотреть и даже в руки брать, - мне кажется, на них кровь, - и ничего не могу с собой поделать.
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