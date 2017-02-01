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Британский историк Дэвид Грант объявил, что нашел легендарное завещание Александра Македонского - спустя более 2000 лет после смерти великого полководца. По словам ученого, последняя воля царя относительно судьбы Македонской империи в течение многих столетий скрывалась в древней рукописи, сообщает The Daily Mail.

В сборнике "Роман Александра", написанном, как считается, в течение столетия после смерти полководца и посвященном его деяниям, содержались бесценные исторические описания военных кампаний полководца.

Грант обратил внимание на последнюю главу, считающуюся политическим памфлетом, в которой была изложена предсмертная воля Александра Македонского, а также его распоряжения о погребальной церемонии. По мнению ученого, содержание документа основано на подлинном завещании царя, позже намеренно искаженном военачальниками в своих целях.

О проведенном исследовании историк из Лондона пишет в книге "В поисках потерянного завещания Александра Великого", которая выйдет на этой неделе. Согласно выводам ученого, Александр Македонский, скончавшийся в Вавилоне от тяжелой болезни 10 июня 323 года до нашей эры в возрасте 32 лет, хотел оставить империю сыновьям - старшему Гераклу и тогда еще не родившемуся Александру IV.

Однако завещание было переписано и изменено политическими деятелями той эпохи, не заинтересованными в продолжении правления династии. До сих пор считалось, что царь не оставил распоряжений о наследниках.

Александр Македонский - македонский царь из династии Аргеадов, взошел на престол в 20-летнем возрасте в 336 году до нашей эры после смерти своего отца Филиппа II. Обеспечив защиту северных рубежей государства и завершив подчинение Греции разгромом Фив, царь начал Восточный поход. За семь лет он завоевал Персидскую империю и приступил к покорению Индии, но вынужден был отступить из-за недовольства войска долгой военной кампанией.

После смерти Александра Великого империя была разделена его полководцами между собой, что привело к продолжавшейся несколько десятилетий эпохе изнурительных междоусобных войн.