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Лауреаты «Оскара-2016» Леонардо ДиКаприо, Бри Ларсон, Марк Райлэнс и Алисия Викандер примут участие в церемонии 2017 года и будут вручать премии новым победителям. Об этом сообщает ET Online.

ДиКаприо получил награду за роль в фильме «Выживший», Ларсон – за роль в «Комнате», Райлэнс – за роль в фильме «Шпионский мост», Викандер – за роль в «Девушке из Дании».

По традиции лауреат предыдущего года в номинации «Лучший актер» вручает в следующем «Оскар» победителю в категории «Лучшая актриса», и наоборот.

Церемония состоится 26 февраля. Ее проведет Джимми Киммел.

Ранее сообщалось, что объявлены номинанты на «Оскар-2017».