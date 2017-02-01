Стало известно, кто будет вручать "Оскары" в 2017 году (1)
В мире | 1 февраля 2017 года, 20:43
Лауреаты «Оскара-2016» Леонардо ДиКаприо, Бри Ларсон, Марк Райлэнс и Алисия Викандер примут участие в церемонии 2017 года и будут вручать премии новым победителям. Об этом сообщает ET Online.
ДиКаприо получил награду за роль в фильме «Выживший», Ларсон – за роль в «Комнате», Райлэнс – за роль в фильме «Шпионский мост», Викандер – за роль в «Девушке из Дании».
По традиции лауреат предыдущего года в номинации «Лучший актер» вручает в следующем «Оскар» победителю в категории «Лучшая актриса», и наоборот.
Церемония состоится 26 февраля. Ее проведет Джимми Киммел.
Ранее сообщалось, что объявлены номинанты на «Оскар-2017».
Источник: Газета.ru
И уже давно известно кому будет отдан сам " ОСКАР". Там всё коррумпированно, все деньги уже давно поделённы.
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