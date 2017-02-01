В мире |

Посетители одной из больниц американского города Портленд, штат Орегон, пришли в ужас, увидев в очереди к врачу девушку с застрявшим в ухе питоном Бартом. По словам Эшли Глейв, змея залезла в ее серьгу-тоннель молниеносно, но не смогла выбраться, потому что только что пообедала, сообщает Telegraph.

"Когда Барт просунул голову в мой тоннель, мне показалось это забавным и даже милым. Но через секунду я поняла, что не могу вытащить его обратно", — рассказала Глейв.

"За несколько минут до этого питон плотно пообедал мышами", — добавила американка.

Барт сидел в мочке уха девушки так плотно, что она отправилась к врачу прямо так, со змеей у шеи. К счастью, медики быстро придумали, как освободить питона.

"Они заморозили мне ухо, после чего с помощью специальных нитей растянули его так, чтобы Барт смог выползти, не пострадав", — поведала Эшли.

Опубликованная в "Фейсбуке" девушки фотография с питоном в ухе стала хитом в соцсетях.