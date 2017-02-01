Страшное ДТП в Новой Москве: 9 погибших
В мире | 1 февраля 2017 года, 17:37
В страшной аварии на Варшавском шоссе в Новой Москве, где 1 февраля столкнулись "Тойота" и УАЗ, погибли, по последним данным, девять человек.
Трое из четырех пассажиров микроавтобуса УАЗ, столкнувшегося с легковой Toyota, сгорели заживо. Еще пятеро погибших были пассажирами легковушки.
Пассажиры УАЗа оказались заблокированными и не смогли выбраться. Тех, кому удалось выжить, эвакуировали на вертолёте. Что именно стало причиной ДТП, сейчас выясняют полицейские.
Первые видеокадры с места аварии
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель "Тойоты": он якобы выехал на встречную полосу, сообщают "Вести. Дежурная часть".
фото: социальная сеть ВКонтакте
Источник: Вести.Ru