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В страшной аварии на Варшавском шоссе в Новой Москве, где 1 февраля столкнулись "Тойота" и УАЗ, погибли, по последним данным, девять человек.

Трое из четырех пассажиров микроавтобуса УАЗ, столкнувшегося с легковой Toyota, сгорели заживо. Еще пятеро погибших были пассажирами легковушки.

Пассажиры УАЗа оказались заблокированными и не смогли выбраться. Тех, кому удалось выжить, эвакуировали на вертолёте. Что именно стало причиной ДТП, сейчас выясняют полицейские.

Первые видеокадры с места аварии

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель "Тойоты": он якобы выехал на встречную полосу, сообщают "Вести. Дежурная часть".

фото: социальная сеть ВКонтакте