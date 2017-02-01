В мире |

Бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон напишет книгу, в которой расскажет о событиях предвыборной кампании, передаёт Associated Press со ссылкой на издательство Simon & Schuster.

Сообщается, что книга будет состоять из различных эссе политика на тему прошедшей предвыборной гонки и мыслей о будущем. Книга пока не имеет названия, однако уже известно, что она выйдет осенью 2017 года.

Кроме того, по информации агентства, в ближайшее время будет переиздана книга Клинтон об отношении к молодому поколению, опубликованная ещё в 1990-е годы, когда президентом США был Билл Клинтон.

На выборах президента США 8 ноября 2016 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который по количеству голосов выборщиков опередил кандидата от демократов Хиллари Клинтон.