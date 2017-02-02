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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что больше всех желает отмены антироссийских санкций, однако Москва должна выполнить ряд условий. Об этом он заявил в интервью газете Berliner Morgenpost, отвечая на вопрос о намерении США снять ограничительные меры.

«Знает ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но сначала Россия должна вывести свои войска с территории нашей страны, для того, чтобы Украина смогла восстановить свою целостность и суверенитет», — заявил глава государства.

Он в очередной раз подчеркнул, что Москва должна выполнить минские соглашения.

Порошенко также отметил, что антироссийские санкции нанесли ощутимый вред экономике России.

«Уровень жизни в стране значительно упал, так же как и курс российской валюты», — заявил он.

Стоит отметить, что буквально 30 января Порошенко, находившийся с рабочим визитом в ФРГ, высказался за сохранение антироссийских санкций и пообещал, что Киев поддержит давление на Москву в случае, если минские соглашения не будут реализовываться.

Добавим, что 27 января советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что администрация работает над вопросом отмены американских санкций против России.

«Эти темы находятся на рассмотрении. Естественно, как и вопросы улучшения взаимоотношений с лидерами и странами по всему миру», — уточнила она.

Позднее в этот же день Дональд Трамп заявил, что говорить о снятии ограничительных мер с России пока рано. При этом он выразил надежду, что Вашингтону удастся выстроить «фантастические отношения» с Москвой.

Санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в отношении Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. Затем они неоднократно расширялись.

Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Их отмена увязывается с выполнением минских соглашений по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Западные страны регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва эти утверждения опровергает.