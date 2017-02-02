Порошенко заявил, что больше всех желает отмены антироссийских санкций (11)
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что больше всех желает отмены антироссийских санкций, однако Москва должна выполнить ряд условий. Об этом он заявил в интервью газете Berliner Morgenpost, отвечая на вопрос о намерении США снять ограничительные меры.
«Знает ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но сначала Россия должна вывести свои войска с территории нашей страны, для того, чтобы Украина смогла восстановить свою целостность и суверенитет», — заявил глава государства.
Он в очередной раз подчеркнул, что Москва должна выполнить минские соглашения.
Порошенко также отметил, что антироссийские санкции нанесли ощутимый вред экономике России.
«Уровень жизни в стране значительно упал, так же как и курс российской валюты», — заявил он.
Стоит отметить, что буквально 30 января Порошенко, находившийся с рабочим визитом в ФРГ, высказался за сохранение антироссийских санкций и пообещал, что Киев поддержит давление на Москву в случае, если минские соглашения не будут реализовываться.
Добавим, что 27 января советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что администрация работает над вопросом отмены американских санкций против России.
«Эти темы находятся на рассмотрении. Естественно, как и вопросы улучшения взаимоотношений с лидерами и странами по всему миру», — уточнила она.
Позднее в этот же день Дональд Трамп заявил, что говорить о снятии ограничительных мер с России пока рано. При этом он выразил надежду, что Вашингтону удастся выстроить «фантастические отношения» с Москвой.
Санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в отношении Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. Затем они неоднократно расширялись.
Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Их отмена увязывается с выполнением минских соглашений по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Западные страны регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва эти утверждения опровергает.
Сталин откашлялся и продолжил:
«…политической проститутки Порошенко П. А. Этот гад одел форму СС, то есть он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя. И конфеты у него не вкусные. Слава России! Комсомолец-подпольщик Яценюк».
— Врёт! — закричал Порошенко. — Врёт! Врёт!!!
— Кто врёт, Петенька?! Что с тобой? — вдруг услышал он голос супруги.
Порошенко, тяжело дыша, сел на кровати и вытер пот с лица.
— Сон плохой приснился, да? — участливо спросила жена.
Порошенко посмотрел на неё и внезапно разрыдался.
Иван Никитчук.
— Кстати, — он посмотрел на Молотова. — А почему на Политбюро отсутствует президент США?
— Приглашать его уже выехал товарищ Жуков! — доложил Молотов и уточнил. — С очень представительной делегацией.
— Что-то долго они его приглашают… — нахмурился Сталин и взял трубку. — Алло. Товарищ Жуков? Как дела с приглашением господина американского президента, как его там… Обам Бараки, на Политбюро? Что? Члены делегации только что взяли второй этаж Белого дома и уже ломают дверь в Овальный кабинет? А почему так медленно, вас же послали пять часов назад. А! По пути взяли Капитолий… Потери есть? Сенатор Маккейн укусил за ногу командира роты спецназа? Ничего, сделайте раненому укол от бешенства и до свадьбы заживёт. Ждём вас.
В кабинет вошёл Берия. Он холодно сверкнул круглыми стёклышками в сторону Порошенко и доложил:
— Яценюка поймали, товарищ Сталин. Там, на шахте угольной паренька приметили. С ведёрком. Уголь воровал. Ополченцы его тихой песней встретили и повели в забой. Еле их упросили нам отдать. Сошлись на двух Т-90. Он уже дал показания. Вот.
Берия положил перед Сталиным мелко исписанный листок бумаги.
Сталин взял листок и зачитал вслух:
«Дорогой и любимый товарищ Сталин! Хочу сообщить, что я специально внедрился в правительство Украины, чтобы разоблачать деяния этой преступной фашисткой хунты под руководством политической проститутки…»