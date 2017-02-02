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Немецкий МИД объявил о запуске новой миграционной программы "Начальная помощь плюс", предполагающей выплаты беженцам, решившим в добровольном порядке вернуться на родину.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на официального представителя ведомства Йоханнеса Димрота.

По словам чиновника, под программу, действие которой началось с 1 февраля, подпадают мигранты из 45 стран, кроме государств Западных Балкан. На ее финансирование федеральным правительством в 2017 году было выделено 40 миллионов евро.

По информации издания, основой программы является принцип добровольного возврата. Собравшимся вернуться на родину до вынесения решения о предоставлении им убежища в Германии беженцам заплатят 1200 евро, а тем, кому отказали, выплатят 800 евро при условии, что они не будут подавать апелляцию.

Финансовые компенсации действуют для лиц от 12 лет и старше. Деньги будут выплачивать в два этапа: половину суммы мигрант получит при выезде из Германии, а остальное — через шесть месяцев проживания у себя на родине.

По мнению правительства Германии, эти меры дополнят "Реинтеграционную и эмиграционную программу для беженцев" в стране в соответствии с которой мигрантам оплачивается выезд и предоставляется 200 евро на дорожные расходы, а также предусматривается выплата помощи в размере 300-500 евро.

Как полагают эксперты, тем самым канцлер Германии Ангела Меркель стремится набрать политические очки в преддверии выборов.