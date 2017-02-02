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Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. В декабре прошлого года Всемирный боксерский совет из-за положительной допинг-пробы Поветкина отозвал разрешение на бой между ним и канадцем Бермейном Стиверном.

О результатах допинг-пробы "Б" сообщили старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина, и президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Вскрытие пробы проводилось в лаборатории в Лос-Анджелесе.

При этом Рябинский в интервью агентству "Р-Спорт" добавил, что еще одна проба Поветкина, вскрытая в независимой лаборатории в Лозанне - чистая.

17 декабря прошлого года Александр Поветкин должен был провести бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе с канадцем Бермейном Стиверном, однако Всемирный боксерский совет (WBC) отозвал разрешение на бой.

Президент WBC Маурисио Сулейман объявил тогда, что Поветкин сдал положительную пробу - в организме россиянина были обнаружены следы употребления вещества "остарин".

В России он приравнен к анаболическим стероидам и используется для увеличения мышечной массы и сжигания подкожного жира.

В мае 2016 года Поветкин должен был провести бой против тогдашнего чемпиона по версии WBC американца Деонтея Уайлдера. Но перед боем он сдал положительную пробу на мельдоний.

Бой так и не состоялся, но промоутерам Поветкина удалось доказать, что следы мельдония появились в организме спортсмена до того, как препарат был признан допингом.