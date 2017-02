В мире |

Личный телефон лидера нацистов Адольфа Гитлера выставлен на торги, сообщает CNN. Аукцион пройдет в феврале в США.

Аппарат производства Siemens был подарен Гитлеру вермахтом. Как утверждает аукционный дом Alexander Historical Auctions, именно по этому телефону фюрер отдавал большинство своих приказов в последние два года Второй мировой войны. В описании аппарата также говорится, что речь идет, возможно, о самом разрушительном «оружии» всех времен.

В 1945 году телефон был обнаружен в бункере Гитлера. Впоследствии аппарат хранился у британского офицера Ральфа Рейнера, который, как предполагается, стал первым «не-советским» представителем победных войск, попавшим в бункер. После смерти военного в 1977-м телефон был унаследован его сыном Ранульфом Рейнером.

Лот оценивается в сумму от $200 тыс. до $300 тыс.

Ранее СМИ рассказали подробности о покупателе из Аргентины на аукционе вещей Гитлера.