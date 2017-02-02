Европарламент одобрил безвизовый режим с Грузией (7)

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В мире | 2 февраля 2017 года, 14:07

Депутаты Европейского парламента (ЕП) проголосовали за отмену визового режима с Грузией. Проект решения поддержали 553 парламентария. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕП.

Граждане Грузии — обладатели биометрических паспортов — получили возможность находится в ЕС на протяжении 90 дней в течение шести месяцев для деловых, туристических или семейные поездок, однако без права на работу.

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На практике режим свободного перемещения заработает после того, как вступит в силу механизм его экстренной приостановки. Ожидается, что это произойдет до конца марта 2017 года.

8 декабря прошлого года ЕП одобрил условия, при которых безвизовый режим может быть отменен. Например, это может произойти в случае, если на территории стран ЕС окажется большое число грузин, отказывающихся вернуться на родину.

Кроме того, в документе говорится, что отмена безвизового режима предусмотрена в связи с резким увеличением ходатайств о предоставлении убежища, несоблюдением Тбилиси соглашения о реадмиссии (возвращении мигрантов), а также в случае возникновения непосредственной угрозы государствам-членам ЕС со стороны граждан Грузии.

Механизм экстренной приостановки безвизового режима был разработан по настоянию Германии. Летом 2016 года издание Die Welt сообщило об опасениях европейских стран в связи с предоставлением гражданам Грузии, Украины и Косово возможности безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. В парламенте Германии прошла закрытая встреча, в ходе которой глава МВД страны Томас де Мезьер привел данные об иностранных преступных группировках. Чиновник озвучил статистику по организованной преступности в Грузии, где, по его словам, эта проблема приняла национальные масштабы.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 7
555 8 часов назад
офигенная новость.И чё дальше то???Грузины не приболты- гавно чистить не будут.Это Кавказ !!!!Там люди себя уважают и за 3-тий Гольф раком не встанут.
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вова 9 часов назад
Грузинские воры поедут на 90 дней.
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Абу Даби, не депутат 8 часов назад
Массово сбегут...Оставив за собой свои хаты.И женушек дома. Зато будет далее множество хорошеньких европейских деток с отличными (грузинскими) генами. Ха-ха!
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