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Среди жилых домов в городе Авдеевка Донецкой области появились танки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бронетехнику 1 февраля запечатлел на видео корреспондент «Би-би-си» Том Барридж. На кадрах можно заметить несколько танков, вокруг которых стоят военнослужащие, а также машины миссии ОБСЕ.

По сообщению главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, населенный пункт все еще обстреливается, из-за чего ремонтные бригады не могут приступить к восстановлению линий электропередачи. Водоснабжение осуществляется по графику, организованы пункты выдачи гуманитарной помощи местным жителям, говорится в пресс-релизе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ополченцы, противостоящие ВСУ в этом районе, констатируют наращивание украинской группировки в Авдеевке. «Общее количество сил и средств противника на данном участке составляет до 10 рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов», — цитирует РИА Новости представителя Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина.

В ОБСЕ при этом заявили о согласии конфликтующих сторон на отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения к 5 февраля.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы Донецка. Борьба ведется в основном за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка. ДНР оценивает потери украинской стороны за последние дни в несколько сот человек, точных сведений о потерях ополчения нет.