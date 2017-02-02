Сурок Фил предсказал долгую зиму
В мире | 2 февраля 2017 года, 18:39
Пенсильванский сурок Фил предсказал, что зима будет долгой и продлится еще шесть недель, передает ABC News.
Сообщается, что Фил увидел свою тень.
Согласно легенде, если грызун выходит из норы и пугается своей тени, значит, зима продлится еще шесть недель. Если он не замечает свою тень, это означает, что скоро придет весна.
Эта традиция пришла в США и Канаду из Германии вместе с переселенцами. По подсчетам американских климатологов, точность предсказаний Фила составляет 39%.
День сурка ежегодно отмечается в США 2 февраля.
В прошлом году Фил предсказал раннюю весну.