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Пенсильванский сурок Фил предсказал, что зима будет долгой и продлится еще шесть недель, передает ABC News.

Сообщается, что Фил увидел свою тень.

Согласно легенде, если грызун выходит из норы и пугается своей тени, значит, зима продлится еще шесть недель. Если он не замечает свою тень, это означает, что скоро придет весна.

Эта традиция пришла в США и Канаду из Германии вместе с переселенцами. По подсчетам американских климатологов, точность предсказаний Фила составляет 39%.

День сурка ежегодно отмечается в США 2 февраля.

В прошлом году Фил предсказал раннюю весну.