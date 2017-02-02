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Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Berliner Mogrenpost, что выступает за отмену санкций, введенных странами Запада в отношении России.

Порошенко заявил: «Знаете, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Петр Порошенко».

При этом украинский лидер назвал условие снятия санкций с России: «Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории, для того чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет».

Снятие санкций до выполнения этого условия приведет лишь к росту «агрессии России против Украины» и подвергнет «всю Европу опасности», убежден Порошенко.