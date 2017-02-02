Порошенко: я больше всех желаю отмены санкций против России (8)
В мире | 2 февраля 2017 года, 20:54
Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Berliner Mogrenpost, что выступает за отмену санкций, введенных странами Запада в отношении России.
Порошенко заявил: «Знаете, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Петр Порошенко».
При этом украинский лидер назвал условие снятия санкций с России: «Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории, для того чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет».
Снятие санкций до выполнения этого условия приведет лишь к росту «агрессии России против Украины» и подвергнет «всю Европу опасности», убежден Порошенко.
Источник: ПОЛИТ.РУ
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