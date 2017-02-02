Порошенко: я больше всех желаю отмены санкций против России (8)

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В мире | 2 февраля 2017 года, 20:54

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Berliner Mogrenpost, что выступает за отмену санкций, введенных странами Запада в отношении России.

Порошенко заявил: «Знаете, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Петр Порошенко».

При этом украинский лидер назвал условие снятия санкций с России: «Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории, для того чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет».

Снятие санкций до выполнения этого условия приведет лишь к росту «агрессии России против Украины» и подвергнет «всю Европу опасности», убежден Порошенко.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 8
Патриот 2 часа назад
По роже видно обдолбанный, обкуренный, и баба не дала. Хватит пить ДЕБИЛ УКРАИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ !!!!!!!!!
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леший2 часа назад
новость, повторенная дважды, считается главной новостью-----утром для жаворонков, вечером для сов
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андрюХА2 часа назад
- Хохол, у вас танки в Авдееке!
- Врёшь, кацап!
- Вот видео.
- Это не танки, а бронемашины!
- С пушками?
- Это антенны! Сдохни вата, тварь!
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