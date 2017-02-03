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Безвизовый режим с Евросоюзом для Украины заработает уже летом. Об этом пишет издание «Европейская правда».

Для решения данного вопроса сначала должен быть окончательно одобрен так называемый «режим приостановки», в публикации со ссылкой на «инсайдеров в Брюсселе» говорится, что это может быть сделано до конца февраля.

Обсуждение отмены виз для граждан Украины в страны ЕС может начаться в марте, продолжает автор статьи, в апреле соответствующие документы поступят в Европарламент, а в мае — на одобрение Советом ЕС.

«Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает — летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз», — говорится в публикации.

В середине декабря 2016-го президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении ЕС гражданам его страны безвизового режима должно быть принято в ближайшее время.

«Мы ожидаем, что через очень короткое время — несколько недель — эта работа будет завершена для запуска безвиза», — сказал он, утверждая, что решение об отмене виз было принято в декабре, но до сих пор не вступило в силу.