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В результате стрельбы в расположенной в центре Таллина гостинице Metropol ранен мужчина, полиция ищет подозреваемых, сообщила в четверг пресс-служба Пыхъяской префектуры полиции.

"В середине дня Центр тревоги получил сообщение о том, что в центре Таллина в гостинице Metropol была слышна стрельба. По имеющимся на настоящий момент данным, при стрельбе из похожего на пистолет предмета ранение в ногу получил 45-летний мужчина. Он доставлен в больницу, полученное ранение не представляет угрозы для жизни", — говорится в сообщении.

Идет розыск трех мужчин, которые подозреваются в нападении. В район стрельбы направлены дополнительные силы полиции, работающие на месте происшествия сотрудники проводят необходимые процедуры, собирают доказательства.

В данный момент никто не задержан.