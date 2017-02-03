В центре Таллина произошла стрельба (1)
В результате стрельбы в расположенной в центре Таллина гостинице Metropol ранен мужчина, полиция ищет подозреваемых, сообщила в четверг пресс-служба Пыхъяской префектуры полиции.
"В середине дня Центр тревоги получил сообщение о том, что в центре Таллина в гостинице Metropol была слышна стрельба. По имеющимся на настоящий момент данным, при стрельбе из похожего на пистолет предмета ранение в ногу получил 45-летний мужчина. Он доставлен в больницу, полученное ранение не представляет угрозы для жизни", — говорится в сообщении.
Идет розыск трех мужчин, которые подозреваются в нападении. В район стрельбы направлены дополнительные силы полиции, работающие на месте происшествия сотрудники проводят необходимые процедуры, собирают доказательства.
В данный момент никто не задержан.
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что же это за предмет-то такой? И похож, и стреляет.. ))))