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Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом.Сообщается, что мужчина попытался напасть на солдата и успел нанести ему легкое ранение. При этом он выкрикивал "Аллах акбар".

Очевидцы рассказали информационным агентствам, что этот человек пытался пройти в магазин при парижском музее с одним или двумя чемоданами. По другой версии, нападавший был с рюкзаком и мачете.

Согласно начальнику полиции Парижа, высказывания этого человека убедили стоящих на охране Дувра солдат, что он замышляет теракт.

Сейчас из Лувра эвакуированы все посетители.

Министерство внутренних дел Франции характеризует инцидент как серьезный.