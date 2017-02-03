Эстония вновь не позволила ансамблю Александрова приехать в страну (2)

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В мире | 3 февраля 2017 года, 14:16

Министерство обороны Эстонии вновь не разрешило российскому ансамблю песни и пляски имени Александрова приехать в страну, сообщает издание Ohtuleht.

Эстонский предприниматель Юрий Сахаров из Parklinn Grupp предлагал провести концерт коллектива и направлял соответствующие письма на имя местного премьер-министра и министра обороны. Он отмечал, что независимость Эстонии достаточно сильна и что исполнители и технический персонал ансамбля не представляют никакой угрозы.

Глава минобороны Эстонии Маргус Цахкна ответил, что письмо одной частной компании не может считаться официальной заявкой на допуск в страну представителей вооруженных сил иностранного государства. «Российским военным не рады в Эстонии», – добавил он.

Это не первый подобный случай. В марте 2016 года тогдашний министр обороны Эстонии Ханнес Хансо принял решение об отказе во въезде на территорию страны ансамблю имени Александрова.

Напомним, за несколько дней до нового года часть коллектива ансамбля Александрова погибла в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
ха ха7 минут назад
А разве эти плясуны не улетели в Сирию?
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Демократия....9 минут назад
Нет, если правительству не нравится, так пусть не ходят! Несчастные! До чего ж шатко ваше положение, есои этот хор представляет для вас идеологическую опасность! Эти прибалтийские правительства напоминают старую, ревнвую, опостылевшую дуру- жену при молодом муже, исходящую ненавистью к каждой, кто её моложе, и для нее любая красотка, - даже по телевизору, - реальная угроза.
Выросло молодое поколение, которому вы, старые дилетанты из 20 века, уже не нужны! Может, поэтому вы выкидываете их из страны?
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