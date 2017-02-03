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Министерство обороны Эстонии вновь не разрешило российскому ансамблю песни и пляски имени Александрова приехать в страну, сообщает издание Ohtuleht.

Эстонский предприниматель Юрий Сахаров из Parklinn Grupp предлагал провести концерт коллектива и направлял соответствующие письма на имя местного премьер-министра и министра обороны. Он отмечал, что независимость Эстонии достаточно сильна и что исполнители и технический персонал ансамбля не представляют никакой угрозы.

Глава минобороны Эстонии Маргус Цахкна ответил, что письмо одной частной компании не может считаться официальной заявкой на допуск в страну представителей вооруженных сил иностранного государства. «Российским военным не рады в Эстонии», – добавил он.

Это не первый подобный случай. В марте 2016 года тогдашний министр обороны Эстонии Ханнес Хансо принял решение об отказе во въезде на территорию страны ансамблю имени Александрова.

Напомним, за несколько дней до нового года часть коллектива ансамбля Александрова погибла в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.