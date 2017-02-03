Лукашенко рассказал об условиях отмены смертной казни в Белоруссии (2)

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В мире | 3 февраля 2017 года, 15:04

Смертную казнь в Белоруссии в настоящее время отменять нельзя, заявил на встрече с журналистами белорусский президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Я не имею права отменить смертную казнь, ведь у нас прошел референдум», — сказал он.

Лукашенко отметил, что, если люди проголосуют против смертной казни, он подпишет мораторий.

«Давайте начнем с Америки, вы заставьте их отменить смертную казнь», — предложил Лукашенко, отметив наличие в этом вопросе двойных стандартов у ЕС.

Ранее Лукашенко рассказал об отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
ха ха16 минут назад
Больше не о чём Лукашенко не сказал?
Про границу с Россией? Про взаимоотношения Беларуси и России?
Опять не получили указаний?
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Интересно35 минут назад
Как то на этом портале не вызвало интерес новость из ООН.
США огласили условия отмены санкций России.
Наверное не верят или ещё не получили указаний - как преподнести совковым реваншистам!
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