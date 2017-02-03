Лукашенко рассказал об условиях отмены смертной казни в Белоруссии (2)
В мире | 3 февраля 2017 года, 15:04
Смертную казнь в Белоруссии в настоящее время отменять нельзя, заявил на встрече с журналистами белорусский президент Александр Лукашенко, передает ТАСС.
«Я не имею права отменить смертную казнь, ведь у нас прошел референдум», — сказал он.
Лукашенко отметил, что, если люди проголосуют против смертной казни, он подпишет мораторий.
«Давайте начнем с Америки, вы заставьте их отменить смертную казнь», — предложил Лукашенко, отметив наличие в этом вопросе двойных стандартов у ЕС.
Ранее Лукашенко рассказал об отношениях с президентом России Владимиром Путиным.
Источник: Газета.ru
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