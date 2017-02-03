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Кремль призывает оказать давление на Киев, с тем чтобы прекратить атаки на Донбасс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сейчас главное — вынудить и убедить Киев отказаться от преступных авантюр, способных подорвать минские договоренности», — заявил Песков. По его словам, Россия для этого «может предпринимать усилия только на политико- дипломатическом фронте».

Отвечая на вопрос о том, хватит ли у ополченцев Донбасса боеприпасов для отражения атаки ВСУ, Песков сказал, что «мы в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов».

«Надеемся, что у них хватит боеприпасов, чтобы отвечать на агрессивные действия со стороны Украины», — добавил он.