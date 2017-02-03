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От проблем со сном поможет избавиться ночевка в палатках на природе, считают специалисты из Колорадского университета. Результаты работы были опубликованы в журнале Current Biology.

Исследователи поставили два эксперимента – один зимой, другой летом. Они отправляли группы добровольцев пожить в палаточный лагерь. По возращении оказалось, что у зимней группы мелатонин, гормон, регулирующий суточные ритмы, начал вырабатываться на несколько часов раньше. У летней группы таких изменений не было, но в выходные дни они ложились спать в то же время, что и в будни, хотя в городских условиях обычно засиживались на пару часов дольше.

Дело в биологических часах человека, объясняют авторы исследования. В повседневной городской жизни человек окружен неестественными источниками света, которые сбивают эти часы. И несколько дней, проведенных вдали от них, при естественном освещении помогают снова нормализовать внутренние ритмы.