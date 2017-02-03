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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жителям страны нельзя отказываться от русского языка. Об этом он сообщил во время встречи с представителями СМИ в пятницу, 3 февраля. Мероприятие проходит в формате «Большой разговор». Онлайн-трансляция доступна на сайте агентства БЕЛТА.

«Пока я президент — я не допущу, чтобы мы костыляли кого-то по языковой проблеме и делили людей по признаку, знают ли они белорусский язык», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что является противником языкового бахвальства. По его словам, со временем население страны научится хорошо говорить по-белорусски. «Но я вас заклинаю и прошу: не отказывайтесь от русского языка, от своего родного», — призвал президент.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что не допустит в стране антироссийских настроений. «Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!» — заверил белорусский лидер, отвечая на вопрос журналиста о перспективах отношений с Россией.