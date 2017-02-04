Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил присоединить Беларусь к Российской Федерации. Об этом он заявил на партийном съезде в Москве, передают российские СМИ.

"Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства", - заявил Жириновский.

Кроме того, он назвал президента Беларуси Александра Лукашенко "ласковым теленком из поговорки, который стремится высосать что можно из России".

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что РФ опасается ухода Беларуси на Запад, а также выступил против размещения российской военной авиабазы в своей стране. Кроме того, он предъявил обвинения в адрес России за нарушение договора о границе.

Источник: rbc.ua