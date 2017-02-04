Скандал: Трамп в немецком издании изображен в виде террориста
На обложку свежего номера немецкого еженедельника Spiegel поместили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который обезглавливает Статую Свободы.
Об этом передает The Washington Post.
На иллюстрации Трамп держит в руках кровавый нож, которым обезглавил Статую Свободы. При этом на его лице - только кричащий рот. Также на обложке есть надпись "Америка прежде всего".
Отмечается, что автором рисунка является иллюстратор Эдель Родригес.
Он приехал в Соединенные Штаты из Кубы в качестве политического беженца в 1980 году. Как и многие другие иммигранты, он был возмущен распоряжением президента Трампа о временном запрете на въезд в Соединенные Штаты для путешественников из семи мусульманских стран и беженцев со всего мира.
В отличие от большинства иммигрантов, Родригес направил свой гнев в произведение искусства и создал обложку для Spiegel.
"Обезглавливание священного символа показывает обезглавливание демократии", - сказал Родригес, отметив, что Статуя Свободы символизирует собой историю Соединенных Штатов, которые приветствуют иммигрантов.
Der neue SPIEGEL. Ab jetzt zum Download und ab morgen im Laden erhältlich: https://t.co/qv6ihBqCQm pic.twitter.com/xtfI9YL2yW— DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) February 3, 2017
Как сообщал Mixnews, в 2016 году американское издание Time объявило Трампа человеком года, назвав президентом Разъединенных штатов Америки.
Источник: obozrevatel.com