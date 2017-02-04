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На обложку свежего номера немецкого еженедельника Spiegel поместили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который обезглавливает Статую Свободы.

Об этом передает The Washington Post.

На иллюстрации Трамп держит в руках кровавый нож, которым обезглавил Статую Свободы. При этом на его лице - только кричащий рот. Также на обложке есть надпись "Америка прежде всего".

Отмечается, что автором рисунка является иллюстратор Эдель Родригес.

Он приехал в Соединенные Штаты из Кубы в качестве политического беженца в 1980 году. Как и многие другие иммигранты, он был возмущен распоряжением президента Трампа о временном запрете на въезд в Соединенные Штаты для путешественников из семи мусульманских стран и беженцев со всего мира.

В отличие от большинства иммигрантов, Родригес направил свой гнев в произведение искусства и создал обложку для Spiegel.

"Обезглавливание священного символа показывает обезглавливание демократии", - сказал Родригес, отметив, что Статуя Свободы символизирует собой историю Соединенных Штатов, которые приветствуют иммигрантов.

Der neue SPIEGEL. Ab jetzt zum Download und ab morgen im Laden erhältlich: https://t.co/qv6ihBqCQm pic.twitter.com/xtfI9YL2yW — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) February 3, 2017

Как сообщал Mixnews, в 2016 году американское издание Time объявило Трампа человеком года, назвав президентом Разъединенных штатов Америки.

Источник: obozrevatel.com