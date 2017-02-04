В мире |

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году, передает ТАСС.

«В декабре будет 31-й съезд ЛДПР. После принятия постановления Совета Федерации о назначении выборов на март 2018 года мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР», — заявил Жириновский.

По его словам, он в шестой раз примет участие в выборах президента. Таким образом, подчеркнул глава ЛДПР, он поставит рекорд, поскольку «никто в Европе больше пяти раз не был кандидатом в президенты».

«Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, то я бы победил, как [президент США Дональд] Трамп», — добавил Жириновский.

Ранее Жириновский был переизбран главой ЛДПР.

Как сообщал портал Mixnews, по словам российской писательницы Татьяны Толстой, это не что иное, как проект КГБ, созданный для того, чтобы очернить идею либеральной демократии.

"Жириновский - это проект КГБ и все это знают. Этот проект создан для того, чтобы с самого начала замарать и загубить либерально-демократические силы. Для этого было создано чудовище, который создал либерально-демократическую партию, которая с самого начала была клоунской партией. И все это видели, все это знают и это продолжается до сих пор", - указала писательница.

При этом Татьяна Толстая указывает на то, что Жириновский отлично справился с поставленной задачей, что теперь такие слова, как либеральный или демократический, стали чем-то нарицательным.

"Жириновский - довольно комическая фигура, он не опасный никому, но он для того сделан, чтобы все запачкать, запачкать либерально-демократическое направление. И Жириновский настолько хорошо сделал свое задание - все запачкал, что теперь такие слова, как либерально-демократический, стало просто неприлично", - сказала Толстая.