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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский станцевал на дискотеке по случаю окончания 30-го съезда партии, прошедшего в субботу, 4 февраля. Видео, на котором присутствующие танцуют и фотографируются с политиком, было опубликовано на его странице в Twitter.

В ходе съезда Жириновский в очередной раз был переизбран главой партии. Он также объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.