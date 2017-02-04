Жириновский станцевал на дискотеке в честь 30-го съезда ЛДПР (1)
В мире | 4 февраля 2017 года, 18:35
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский станцевал на дискотеке по случаю окончания 30-го съезда партии, прошедшего в субботу, 4 февраля. Видео, на котором присутствующие танцуют и фотографируются с политиком, было опубликовано на его странице в Twitter.
В ходе съезда Жириновский в очередной раз был переизбран главой партии. Он также объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году.
Источник: Lenta.ru
И что?Я не пойму-я на дэлфи?
Ответить