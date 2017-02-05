СМИ: ЕС планирует продлить санкции против России (4)
В мире | 5 февраля 2017 года, 11:20
Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против россиян на полгода, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.
"Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец "СМП Банка" и "ИнвестКапиталБанка", и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", — говорится в сообщении агентства.
Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году. Поводом для такого решения послужили события на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.
15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие ограничений до марта 2017 года.
Источник: РИА Новости
Поезд ушёл , отменяй не отменяй , а все места уже заняты , так что ешьте сами свои шпроты и закусывайте яблоками...
5
Ответить
Те кто пожил в Европе, в цирке больше не смеётся!!!
5
Ответить
а у шавок выбора нет.Россия вас отимела до конца 17-го.Скока вы там миллиардов уже просрали???? Видимо мало,не дошло.А россияки тока радуются.....Магниты колоннами возят фрукты из Сербии.Тупой эйросовок.
4
Ответить
Показать все (4)