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Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против россиян на полгода, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

"Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец "СМП Банка" и "ИнвестКапиталБанка", и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", — говорится в сообщении агентства.

Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году. Поводом для такого решения послужили события на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.

15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие ограничений до марта 2017 года.