В мире |

В субботу тысячи людей в Лондоне вышли на марш протеста, требуя от премьер-министра Терезы Мэй дистанцироваться от "особых отношений" с новым американским президентом.

Протестовавшие призвали Мэй отозвать свое приглашение Дональду Трампу посетить Британию в этом году с официальным визитом и резко осудили недавний указ Трампа о запрете гражданам семи преимущественно мусульманских стран въезжать в США, назвав его расистским.

Марш, организованный коалицией "Останови войну" (Stop the War Coalition) и общественными движениями "Скажи "нет" расизму!" (Stand Up to Racism) и Ассоциацией мусульман Британии (Muslim Association of Britain), прошел от американского посольства, находящегося в районе Мейфэр, к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Петиция с призывом к правительству не допустить приезда Трампа с официальным визитом в Британию, поскольку это "причинит неудобство королеве", набрала более 1 млн 800 тыс. подписей.

Однако канцелярия премьер-министр отвергла утверждения о том, что королева может оказаться в неудобном положении из-за этого приглашения, и подтвердила, что визит состоится. Тем не менее этот вопрос 20 февраля будет вынесен на обсуждение в парламенте.

Как сообщил корреспондент Русской службы BBC Ольга Ившина, от предыдущих акций против Трампа нынешний лондонский марш отличался тем, что в его планировании и проведении приняли активное участие представители мусульманских организаций.

Участники держали в руках плакаты c лозунгами: "Нет расизму, нет Трампу", "Он вам лжет", а также "Особые отношения? Просто скажите "нет". Демонстранты также скандировали: "Все стены должны исчезнуть".

Напомним, 30 января на акцию протеста против иммиграционного указа Трампа вышли тысячи протестующих по всей Британии. В Лондоне демонстрация прошла у Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра.

До этого, 21 января, в британской столице прошел "Женский марш", который стал частью международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США.