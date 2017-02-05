В мире |

Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку нового выпуска рисунок, на котором президент США Дональд Трамп изображен с отрубленной головой статуи Свободы в руках.

"Америка прежде всего", - гласит подпись к изображению.

Как сообщает The Washington Post, автор рисунка Эдель Родригес, который иммигрировал в США в 1980 году, назвал ужесточение иммиграционной политики Трампа "обезглавливанием святого символа демократии". Именно эта инициатива нового главы государства вдохновила мужчину на создание данного изображения.

Данный рисунок на обложке Der Spiegel вызвал волну критики. Несколько немецких газет раскритиковали изображение, а зампредседателя Европарламента Александр Граф Ламбсдорф назвал обложку безвкусной и заявил, что она больше говорит о журналистах Spiegel, чем о Трампе.

"Обложка использует жертв террора очень скверным образом", - заявил он изданию Bild.

Тем временем автор рисунка Эдель Родригес, который прибыл в США как политический беженец с Кубы в 1980 году, заявил изданию Washington Post, что хотел сравнить Дональда Трампа и запрещенную в России и других странах группировку "Исламское государство", добавив, что "обе стороны - экстремисты".

Добавим, отношения между США и Германией ухудшились с приходом на пост президента Дональда Трампа, который раскритиковал политику немецкого канцлера Ангелы Меркель.

В прошлом месяце Трамп заявил, что ее политика, позволяющая прибывать в страну огромному количеству мигрантов, была "катастрофической ошибкой".

В свою очередь, советник Трампа по торговле также недавно раскритиковал Германию за, по его мнению, получение несправедливых торговых преимуществ от заниженного курса евро.

Источники: gazeta.ru, Русская служба BBC