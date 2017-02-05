Der Spiegel представил Трампа с отрезанной головой статуи Свободы (5)

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В мире | 5 февраля 2017 года, 14:18

Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку нового выпуска рисунок, на котором президент США Дональд Трамп изображен с отрубленной головой статуи Свободы в руках.

"Америка прежде всего", - гласит подпись к изображению.

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Как сообщает The Washington Post, автор рисунка Эдель Родригес, который иммигрировал в США в 1980 году, назвал ужесточение иммиграционной политики Трампа "обезглавливанием святого символа демократии". Именно эта инициатива нового главы государства вдохновила мужчину на создание данного изображения.

Данный рисунок на обложке Der Spiegel вызвал волну критики. Несколько немецких газет раскритиковали изображение, а зампредседателя Европарламента Александр Граф Ламбсдорф назвал обложку безвкусной и заявил, что она больше говорит о журналистах Spiegel, чем о Трампе.

"Обложка использует жертв террора очень скверным образом", - заявил он изданию Bild.

Тем временем автор рисунка Эдель Родригес, который прибыл в США как политический беженец с Кубы в 1980 году, заявил изданию Washington Post, что хотел сравнить Дональда Трампа и запрещенную в России и других странах группировку "Исламское государство", добавив, что "обе стороны - экстремисты".

Добавим, отношения между США и Германией ухудшились с приходом на пост президента Дональда Трампа, который раскритиковал политику немецкого канцлера Ангелы Меркель.

В прошлом месяце Трамп заявил, что ее политика, позволяющая прибывать в страну огромному количеству мигрантов, была "катастрофической ошибкой".

В свою очередь, советник Трампа по торговле также недавно раскритиковал Германию за, по его мнению, получение несправедливых торговых преимуществ от заниженного курса евро.

Источники: gazeta.ru, Русская служба BBC

Комментарии 5
Патриот 16 минут назад
Трамп это запишет, отправит Латышей на берега Аляски чистить пляжи.
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Ипать Идиотофф15 минут назад
Помнится, мелкобритания долго воняла по поводу "чеченских борцофф за свободу". До тех пор, пока эти "борцуны" не отрезали головы пятерым британским связистам. Сейчас опять трупной вонью потянуло или мне показалось? :)
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майка1 час назад
дубль 2 ????
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