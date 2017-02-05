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Мэр Лондона Садик Хан заявил, что угроза атак террористической группировки "Исламское государство" в Великобритании возросла, пишет газета Daily Mail.

Хан заявил, что угроза терактов ИГ "без сомнения" возросла с момента его вступления в должность в мае 2016 года. Как отмечает газета, в настоящее время уровень угрозы "серьезен", что означает, что вероятность теракта в стране "достаточно высокая".

"Реальность заключается в том, что если вы посмотрите на другие мировые города, Берлин, Стамбул — самые недавние примеры, но и Париж и другие части света. Наши мировые города являются мишенями террористов", — приводит газета слова Хана.

По его словам, обеспечивать безопасность Лондона становится все труднее.

Мэр Лондона также считает, что сокращение бюджета полиции может привести к негативным последствиям. По его мнению, необходимо сохранение порядка 32 тысяч сотрудников полиции в столице Великобритании. "Полиция и службы безопасности работают крайне усиленно. Мы не можем уйти от того факта, что ИГ [...] сейчас использует интернет для радикализации британцев", — также отметил Хан.

"Непреднамеренно президент (США Дональд — ред.) Трамп играет на руку ИГ [...], создавая впечатление, что быть мусульманином несовместимо с тем, чтобы быть другом Америки, и с посещением Америки", — также прокомментировал мэр Лондона иммиграционный указ Трампа. Хан добавил, что у Трампа есть "слепая зона" во взгляде на отношения с мусульманским сообществом.

Напомним, Апелляционный суд в США отклонил запрос Министерства юстиции страны об отмене судебного решения, приостанавливающего действие указа президента США Дональда Трампа о защите от терроризма, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что Минюст в субботу подал апелляцию на решение суда в Сиэтле по указу Трампа. Как писала газета Washington Post, в тексте апелляции ведомство отметило, что постановление суда наносит непосредственный вред обществу.

Указ, который Трамп подписал на прошлой неделе, призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.