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Голливудская актриса Памела Андерсон рассказала, что шуба из российского экомеха, которую она намерена подарить супруге президента США Меланье Трамп, изготавливалась специально с учетом фигуры первой леди, передает RT.

Андерсон также выразила надежду, что Меланья Трамп примет подарок и будет его носить.

"Я думаю, очень здорово носить экологичные шубы. Я подумала, что подарок ей в виде шубы из экомеха послужит тем, что она будет примером для других людей. У нее в коллекции такого еще не было. Думаю, ей понравится", — заявила Андерсон.

Актриса подчеркнула, что важно, чтобы животных не мучили и не убивали ради еды, развлечений и одежды.

Ранее Андерсон рассказала, что она не знает об отношении президента США Дональда Трампа к правам животных, но слышала, что любимый модельер его супруги – "дизайнер-веган" Марк Бауэр.

Памела Андерсон — активист по защите животных и ярый противник использования натуральных мехов в индустрии моды, пишет РИА Новости. Она также является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).