Памела Андерсон рассказала, как шили шубу для Меланьи Трамп (1)
Голливудская актриса Памела Андерсон рассказала, что шуба из российского экомеха, которую она намерена подарить супруге президента США Меланье Трамп, изготавливалась специально с учетом фигуры первой леди, передает RT.
Андерсон также выразила надежду, что Меланья Трамп примет подарок и будет его носить.
"Я думаю, очень здорово носить экологичные шубы. Я подумала, что подарок ей в виде шубы из экомеха послужит тем, что она будет примером для других людей. У нее в коллекции такого еще не было. Думаю, ей понравится", — заявила Андерсон.
Актриса подчеркнула, что важно, чтобы животных не мучили и не убивали ради еды, развлечений и одежды.
Ранее Андерсон рассказала, что она не знает об отношении президента США Дональда Трампа к правам животных, но слышала, что любимый модельер его супруги – "дизайнер-веган" Марк Бауэр.
Памела Андерсон — активист по защите животных и ярый противник использования натуральных мехов в индустрии моды, пишет РИА Новости. Она также является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW).