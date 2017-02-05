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Лондонская полиция задержала двух предполагаемых хакеров, получивших доступ к 123 из 187 видеокамер в полицейской системе видеонаблюдения Вашингтона за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа, сообщает в воскресенье издание Telegraph.

Злоумышленники вывели из строя камеры и получили доступ к сохраненным видеозаписям 12-15 января. Предполагается, что хакеры могли отрабатывать план действий, чтобы нарушить работу системы наблюдения в день инаугурации нового президента США, отмечает издание.

По данным СМИ, сотрудники британских правоохранительных органов задержали 50-летнего подданного Великобритании в его доме на юге Лондона 19 января, накануне инаугурации. Вместе с ним была задержана гражданка Швеции.

Национальное агентство по борьбе с преступностью отказалось сообщить подробности задержания, отметив, что расследование инцидента продолжается. Подозреваемые были освобождены под залог до апреля.