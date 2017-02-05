В мире |

Лидер крымских татар, депутат Рады и один из организаторов блокады Крыма Мустафа Джемилев призвал усилить санкции против России, введенные после присоединения Крыма, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

"Все страны должны внести свой вклад в крымское урегулирование", - сказал он.

По словам Джемилева, в последнее время защитники прав человека в Крыму подвергаются преследованиям со стороны сотрудников российских спецслужб.

"Меня очень часто спрашивают о том, как можно помочь крымским татарам. Я говорю, что единственный способ — это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что еще рано говорить о том, как отразится на решении ситуации с полуостровом смена руководства США.

В январе Украина по поручению президента Петра Порошенко подала иски в Международный суд ООН в Гааге за нарушение Россией двух конвенций ООН на территории Крыма.

26 апреля Верховный суд Крыма запретил в России меджлис крымских татар. Отмечается, что суд признал меджлис экстремистским объединением.